Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Выход в полуфинал Лиги чемпионов вынуждает «ПСЖ» заплатить «Барселоне» 1,5 млн евро

04 Мая 2021, 14:47,

В прошлом году полузащитник Рафинья перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Французский клуб ничего не платил за трансфер, однако в сделку были заложены бонусы, а также процент от последующей продажи игрока (35%). Что касается бонусных выплат, то один из пунктов заключается в выходе «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов. Поскольку парижане достигли этой стадии турнира, они должны выплатить «Барселоне» 1,5 миллиона евро, пишет Mundo Deportivo. Отмечается, что если через год «ПСЖ» снова войдёт в четвёрку сильнейших команд Лиги чемпионов, то клубу придётся перевести «Барселоне» ещё полтора миллиона.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Рафинья Алькантара
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола