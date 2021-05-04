​Выход в полуфинал Лиги чемпионов вынуждает «ПСЖ» заплатить «Барселоне» 1,5 млн евро

В прошлом году полузащитник Рафинья перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Французский клуб ничего не платил за трансфер, однако в сделку были заложены бонусы, а также процент от последующей продажи игрока (35%). Что касается бонусных выплат, то один из пунктов заключается в выходе «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов. Поскольку парижане достигли этой стадии турнира, они должны выплатить «Барселоне» 1,5 миллиона евро, пишет Mundo Deportivo. Отмечается, что если через год «ПСЖ» снова войдёт в четвёрку сильнейших команд Лиги чемпионов, то клубу придётся перевести «Барселоне» ещё полтора миллиона.