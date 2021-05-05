Капелло: «Неймар не проявил лидерских качеств и запомнился лишь болтовнёй»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от ответного поединка между «Манчестер Сити» и французским «ПСЖ» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Английский клуб одержал победу со счетом 2:0.

«Футболисты «Манчестер Сити» прекрасно оборонялись и помогали друг другу. У них собрана отличная команда. В прошедшем матче Фернандиньо очень хорошо сыграл, он останавливал все попытки парижан. Что касается Неймара, то он ничего не смог сделать. Многие его действия были бесполезными. Он не проявил лидерских качеств и запомнился лишь болтовней», - цитирует специалиста Football-Italia.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одолели «ПСЖ» с общим счетом 4:1 и вышли в финал турнира.