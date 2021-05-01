​Почеттино ответил на вопрос, сыграет ли Мбаппе с «Манчестер Сити»

Килиан Мбаппе не сыграл за «ПСЖ» в субботнем матче французского чемпионата против «Ланса» из-за повреждения. Давая интервью Canal+ после игры, наставник парижан Маурисио Почеттино ответил на вопрос, сможет ли Мбаппе выйти на поле в игре Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» во вторник.

«Я настроен оптимистично. Думаю, что Мбаппе сыграет во вторник. Но мы ещё посмотрим, как будет развиваться ситуация. Примем окончательное решение перед матчем», - сказал Почеттино.

«ПСЖ» придётся отыгрываться в гостях у «Манчестер Сити» после домашнего поражения 1:2 в первом полуфинале.