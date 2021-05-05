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Диаш: «Манчестер Сити» проявил терпение и заслуженно победил»

05 Мая 2021, 10:13,

Защитник «Манчестер Сити» Рубин Диаш высказался о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов. В рамках 1/2 финала подопечные Хосепа Гвардиолы одолели по сумме двух матчей французский «ПСЖ» (2:1, 2:0).

«Я очень сильно рад. «Манчестер Сити» проявил терпение. Мы хорошо оборонялись и справились с той игрой, которую нам предложили соперники. Наша команда заслуженно выиграла. Выход в финал - отличное достижение», - приводит слова португальского футболиста официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с сильнейшим в противостоянии «Челси» - «Реал».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубен Диаш
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