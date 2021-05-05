Диаш: «Манчестер Сити» проявил терпение и заслуженно победил»

Защитник «Манчестер Сити» Рубин Диаш высказался о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов. В рамках 1/2 финала подопечные Хосепа Гвардиолы одолели по сумме двух матчей французский «ПСЖ» (2:1, 2:0).

«Я очень сильно рад. «Манчестер Сити» проявил терпение. Мы хорошо оборонялись и справились с той игрой, которую нам предложили соперники. Наша команда заслуженно выиграла. Выход в финал - отличное достижение», - приводит слова португальского футболиста официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с сильнейшим в противостоянии «Челси» - «Реал».