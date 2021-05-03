​Мбаппе рискует не попасть в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»

Килиан Мбаппе оказался в числе футболистов «ПСЖ», которые отправились на матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», однако форвард парижан по-прежнему испытывает дискомфорт из-за полученного повреждения. Как сообщает RMC Sport, в «ПСЖ» настроены менее оптимистично, анализируя возможность появления Мбаппе на поле с первых минут ответного полуфинала. Многое определит тренировка парижской команды на «Этихад Стэдиум», которая пройдёт в понедельник вечером.

Напомним, в первом полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» в родных стенах со счётом 1:2.