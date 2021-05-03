Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Мбаппе рискует не попасть в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»

03 Мая 2021, 16:24,

Килиан Мбаппе оказался в числе футболистов «ПСЖ», которые отправились на матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», однако форвард парижан по-прежнему испытывает дискомфорт из-за полученного повреждения. Как сообщает RMC Sport, в «ПСЖ» настроены менее оптимистично, анализируя возможность появления Мбаппе на поле с первых минут ответного полуфинала. Многое определит тренировка парижской команды на «Этихад Стэдиум», которая пройдёт в понедельник вечером.

Напомним, в первом полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» в родных стенах со счётом 1:2.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола