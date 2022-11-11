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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау признали лучшим игроком Серии А в октябре

11 Ноября 2022 • 17:34 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
1 1.70 X 3.85 2 5.00
13.11 20:00

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау был признан лучшим футболистом итальянской Серии А по итогам октября. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В прошлом месяце Леау провёл за «Милан» пять матчей. В них португальский нападающий записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что по оценкам портала transfermarkt Рафаэл Леау теперь является самым дорогим игроком Серии А. По итогам последней переоценки стоимость Леау выросла с 70 до 85 миллионов евро.

«Милан» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Наполи» команда Стефано Пиоли отстаёт на восемь очков.

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Милан Рафаэл Леау
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