​Леау признали лучшим игроком Серии А в октябре

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау был признан лучшим футболистом итальянской Серии А по итогам октября. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В прошлом месяце Леау провёл за «Милан» пять матчей. В них португальский нападающий записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что по оценкам портала transfermarkt Рафаэл Леау теперь является самым дорогим игроком Серии А. По итогам последней переоценки стоимость Леау выросла с 70 до 85 миллионов евро.

«Милан» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Наполи» команда Стефано Пиоли отстаёт на восемь очков.