Де Кетеларе: «Салемакерс помогает мне»

Адаптация бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе затягивается, давление на него растет, но он не сомневается в том, что сделал правильный выбор минувшим летом.

- Это большой шаг для меня. Я доволен, что нахожусь тут. Когда я пришел, Алексис Салемакерс начал помогать мне, равно как и Дивок. Приятно, что в команде есть соотечественники, с которыми можно пообщаться на родном языке. Также мне очень нравится этот город, Милан прекрасен, хотя я тут не как турист, и не так уж много успел повидать. Но я говорю об атмосфере - она тут исключительная, - цитирует слова де Кетеларе pianetamilan.it.