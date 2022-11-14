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Чемпионат Италии. Серия А

Де Кетеларе: «Салемакерс помогает мне»

14 Ноября 2022 • 04:39 Комментировать
Милан
2:1
Фиорентина
окончен

Адаптация бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе затягивается, давление на него растет, но он не сомневается в том, что сделал правильный выбор минувшим летом.

- Это большой шаг для меня. Я доволен, что нахожусь тут. Когда я пришел, Алексис Салемакерс начал помогать мне, равно как и Дивок. Приятно, что в команде есть соотечественники, с которыми можно пообщаться на родном языке. Также мне очень нравится этот город, Милан прекрасен, хотя я тут не как турист, и не так уж много успел повидать. Но я говорю об атмосфере - она тут исключительная, - цитирует слова де Кетеларе pianetamilan.it.

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Милан Шарль де Кетеларе
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