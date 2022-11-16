Эранио: «Милан» не искрит так, как в прошлом году»

Бывший футболист «Милана» Стефано Эранио считает, что «Милан» несколько сник в последнее время. Он не видит в команде той искры, которая характеризовала ее в прошлом году.

- Если сравнивать с прошлым годом, то отсутствует продолжение, развитие своего стиля. Да, во многих играх «Милан» навязывает свою игру, но в то же время были потери очков со слабыми командами, а эти очки в итоге приводят к потерям в чемпионате. Со слабыми командами нельзя терять очки, а в этом году именно это и происходит. Я не вижу той искры, той легкости, которая характеризовала команду прошлого года, - цитирует экс-игрока «Милана» pianetamilan.it.