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Чемпионат Италии. Серия А

Эранио: «Милан» не искрит так, как в прошлом году»

16 Ноября 2022 • 03:06 Комментировать
Милан
2:1
Фиорентина
окончен

Бывший футболист «Милана» Стефано Эранио считает, что «Милан» несколько сник в последнее время. Он не видит в команде той искры, которая характеризовала ее в прошлом году.

- Если сравнивать с прошлым годом, то отсутствует продолжение, развитие своего стиля. Да, во многих играх «Милан» навязывает свою игру, но в то же время были потери очков со слабыми командами, а эти очки в итоге приводят к потерям в чемпионате. Со слабыми командами нельзя терять очки, а в этом году именно это и происходит. Я не вижу той искры, той легкости, которая характеризовала команду прошлого года, - цитирует экс-игрока «Милана» pianetamilan.it.

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Милан Стефано Эранио
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