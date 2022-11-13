Тонали: «Главное – побеждать, мало кого волнует способ достижения результата»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали доволен тремя очками, добытыми в матче Серии А против «Фиорентины».

Действующие чемпионы едва не оступились в родных стенах, но всё же оформили решающий мяч на 92-й минуте встречи – 2:1.

«Главная задача – выигрывать при любой игре, даже если получается не всё. В конце концов, болельщиков не слишком волнует, каким способом команда добывает победы. Сегодня мы выложились полностью и проявили характер, хотя с технической точки зрения у нас многое не получалось», – сказал 22-летний футболист на послематчевой пресс-конференции.

После 15 туров «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Наполи» на восемь очков.