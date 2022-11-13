«Милан» объявил состав на матч с «Фиорентиной»

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» примет в домашнем матче «Фиорентину». Это будет заключительная игра для чемпиона Италии в этом году. Накануне игры наставник «Милана» Стефано Пиоли объявил стартовый состав своей команды, в который вернулись Тео Эрнандес и Оливье Жиру, пропустившие предыдущий матч с «Кремонезе».

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Тьяу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Браим Диас, Крунич, Леау, Жиру.

Матч пятнадцатого тура итальянского чемпионата между «Миланом» и «Фиорентиной» начнется в 20 часов по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.