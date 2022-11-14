Адани: «Ювентус» и «Интер» сейчас сильнее «Милана»

Бывший футболист «Лацио» и «Интера», Даниэле Адани, считает, что пауза в чемпионате Италии сыграет на руку «Милану», так как команда в последнее время начала буксовать. Подопечные Стефано Пиоли не смогли переиграть «Кремонезе», вдобавок, ранее проиграли «Торино». Адани считает, что одержавший шесть побед кряду «Ювентус», а также «Интер», сейчас сильнее.

- «Ювентус» и «Интер» сейчас сильнее «Милана». Но болельщики «россонери» могут быт, в принципе, довольны работой и ситуацией. С тем, что есть, Пиоли действительно выдает отменные результаты, - цитирует слова Адани pianetamilan.it.