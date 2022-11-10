Томори не поедет на чемпионат мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение не включать центрального защитника «Милана» Фикайо Томори в итоговую заявку на чемпионат мира в Катаре. Об Этом сообщает в социальных сетях журналист Мэтт Лоу.

Напомним, в последнее время Томори очень редко появлялся на поле в составе сборной Англии. Гарет Саутгейт предпочитал ставить в состав других защитников, игнорируя достижения Фикайо в составе «Милана».

В прошлом сезоне Томори помог «россонери» провести 17 сухих матчей в итальянской Серии А, благодаря чему команда Стефано Пиоли взяла первый чемпионский титул за последние 11 лет.