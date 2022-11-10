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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томори не поедет на чемпионат мира

10 Ноября 2022 • 13:31 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
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13.11 20:00

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение не включать центрального защитника «Милана» Фикайо Томори в итоговую заявку на чемпионат мира в Катаре. Об Этом сообщает в социальных сетях журналист Мэтт Лоу.

Напомним, в последнее время Томори очень редко появлялся на поле в составе сборной Англии. Гарет Саутгейт предпочитал ставить в состав других защитников, игнорируя достижения Фикайо в составе «Милана».

В прошлом сезоне Томори помог «россонери» провести 17 сухих матчей в итальянской Серии А, благодаря чему команда Стефано Пиоли взяла первый чемпионский титул за последние 11 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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