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Чемпионат Италии. Серия А

Браим Диас: «В этом году были прекрасные моменты»

16 Ноября 2022 • 07:26 Комментировать
Милан
2:1
Фиорентина
окончен

Испанский нападающий «Милана» Браим Диас, который может сыграть на предстоящем чемпионате мира за Марокко, считает, что у «Милана» в этом году было много прекрасных моментов после того, как команда очень долгое время никак не радовала своих поклонников, напрочь забыв о любых трофеях.

В мае «Милан» стал чемпионом Италии, и сейчас команда сумела пробиться в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

- В воскресенье мы сыграли последний матч на «Сан-Сиро». У нас были там прекрасные моменты в этом году. Будут еще! Увидимся в январе! - написал в социальной сети футболист.

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Милан Браим Диас
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