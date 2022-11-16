Браим Диас: «В этом году были прекрасные моменты»

Испанский нападающий «Милана» Браим Диас, который может сыграть на предстоящем чемпионате мира за Марокко, считает, что у «Милана» в этом году было много прекрасных моментов после того, как команда очень долгое время никак не радовала своих поклонников, напрочь забыв о любых трофеях.

В мае «Милан» стал чемпионом Италии, и сейчас команда сумела пробиться в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

- В воскресенье мы сыграли последний матч на «Сан-Сиро». У нас были там прекрасные моменты в этом году. Будут еще! Увидимся в январе! - написал в социальной сети футболист.