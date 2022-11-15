Горе в семье Пиоли - скончался его шурин

«Милан» вырвал победу в матче пятнадцатого тура у «Фиорентины», и теперь команда Стефано Пиоли уходит на перерыв с восемью очками дефицита от «Наполи». Однако сразу после матча наставник команды отказался давать интервью прессе, несмотря на то, что отныне журналисты будут редко беспокоить его до нового года.

Как выяснилось, причина молчания Пиоли - траур в его семье, скончался супруг его сестры, Лука, шурин Стефано. Причина смерти не сообщается.

- Мы скорбим вместе с нашим наставником в этот непростой момент, - сообщила пресс-служба чемпиона Италии в связи с этой скорбной новостью.