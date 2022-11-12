Эранио: «Милану» будет непросто в матче с «Фиорентиной»

Бывший игрок «Милана» Стефано Эранио считает, что «Милану» будет трудно уйти на перерыв с победой в матче против «Фиорентины», он опасается, что из-за большого количества отсутствующих игроков команду ждут сложности.

- У этого «Милана» появляются большие проблемы, когда отсутствуют основные игроки, хотя состав вроде бы полный. Такие матчи осложняют жизнь тренерам, - цитирует Эранио pianetamilan.it.

Матч между «Миланом» и «Фиорентиной» в рамках пятнадцатого тура чемпионата итальянской Серии А состоится в воскресенье, 13 ноября, следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, доступной на нашем сайте.