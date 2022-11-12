Барези: «Не мог спать ночью, если предстояло сыграть против Марадоны»

Легендарный Франко Барези, выступавший в прошлом за «Милан», рассказал, что считал Диего Марадону своим самым опасным соперником за все время выступлений в высшей лиге итальянского футбола, который в те времена, напомним, считался безусловно лучшим чемпионатом мира.

- В мои времена Серия А была самой лучшей в мире, там играли Марадона, Баджо, Карека, Платини, Зико. Самым грозным из них был Диего, он был настоящим локомотивом, лидером своей команды, который никогда не падал духом, не плакал и не жаловался. Его все уважали, и партнеры, и соперники. Я не спал ночами перед играми с ним, волновался, - цитирует Барези calcionapoli1926.it.