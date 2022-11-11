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Чемпионат Италии. Серия А

Галеоне: «Дайте время де Кетеларе, даже Платини не сразу заиграл»

11 Ноября 2022 • 01:21 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
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13.11 20:00

Бывший тренер целого ряда команд, в том числе и «Наполи», Джованни Галеоне, призвал общественность проявить терпение в случае с Шарлем де Кетеларе. Бельгийский атакующий полузащитник стал самым дорогим приобретением «Милана» эпохи Стефано Пиоли, однако пока что он так и не заиграл ожидаемым образом.

- Конечно, и я ждал от де Кетеларе чуточку большего. Он - один из лучших в Европе по своему таланту. Чуть странно, что он так долго адаптируется к итальянскому футболу. Но он северянин, бельгиец, ему нужно больше времени, чтобы привыкнуть, раскрыться. Когда-то и Платини не сразу заиграл у нас, в Италии, - цитирует слова Галеоне pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джованни Галеоне Шарль де Кетеларе
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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