Галеоне: «Дайте время де Кетеларе, даже Платини не сразу заиграл»

Бывший тренер целого ряда команд, в том числе и «Наполи», Джованни Галеоне, призвал общественность проявить терпение в случае с Шарлем де Кетеларе. Бельгийский атакующий полузащитник стал самым дорогим приобретением «Милана» эпохи Стефано Пиоли, однако пока что он так и не заиграл ожидаемым образом.

- Конечно, и я ждал от де Кетеларе чуточку большего. Он - один из лучших в Европе по своему таланту. Чуть странно, что он так долго адаптируется к итальянскому футболу. Но он северянин, бельгиец, ему нужно больше времени, чтобы привыкнуть, раскрыться. Когда-то и Платини не сразу заиграл у нас, в Италии, - цитирует слова Галеоне pianetamilan.it.