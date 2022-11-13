«Барселона» определилась с будущим Деста

Правый защитник Серджино Дест, арендованный «Миланом» у «Барселоны», вряд ли будет играть в каталонском клубе в будущем.

Арендный договор американца рассчитан до конца текущего сезона, также у «россонери» есть первоочерёдная опция выкупа 22-летнего игрока. По данным Sport, в «Барселоне» совершенно не рассчитывают на Деста в долгосрочной перспективе и планируют продать его в летнее трансферное окно, если «Милан» не воспользуется правом покупки.

Серджино Дест перебрался в «Барселону» в октябре 2020 года из амстердамского «Аякса» за 21 млн евро. В составе «Милана» латераль отыграл восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.