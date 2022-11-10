Калюлю: «Милан» хочет выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Милана» Пьер Калюлю высказался после продления трудового соглашения с клубом.

«Мое будущее? Мы хотим одержать победу в предстоящем матче, потому что всегда хотим выигрывать. Мы сделаем все, чтобы победить в Лиге чемпионов», — цитирует Калюлю журналист Джанлука ди Марцио.

22-летний француз заявил, что очень хотел поехать на чемпионат мира в Катар, но теперь надеется сыграть на следующем турнире.

Ранее сообщалось, что защитник продлил контракт с миланским клубом до конца июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Калюлю составляет 28 миллионов евро.