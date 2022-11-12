Пиоли рассказал, когда вернётся Ибрагимович

Наставник «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос журналистов о возвращении на поле Златана Ибрагимовича.

41-летний швед, напомним, пропускает всю первую половину сезона из-за травмы. Ожидается, что нападающий завершит реабилитацию зимой, но точная дата остаётся неизвестной.

«Он поедет с нами на сбор в Дубай. Там ему придётся поработать с повышенной нагрузкой, и я не знаю, будет ли он доступен к матчу против «Салернитаны» после возобновления сезона. Возможно, он вернётся чуть позже», – заявил Пиоли на пресс-конференции в преддверии поединка с «Фиорентиной», который состоится в воскресенье.

Матч «Салернитана» – «Милан» пройдёт 4 января.