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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли рассказал, когда вернётся Ибрагимович

12 Ноября 2022 • 23:51 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
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Через 19 ч. 42 мин.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос журналистов о возвращении на поле Златана Ибрагимовича.

41-летний швед, напомним, пропускает всю первую половину сезона из-за травмы. Ожидается, что нападающий завершит реабилитацию зимой, но точная дата остаётся неизвестной.

«Он поедет с нами на сбор в Дубай. Там ему придётся поработать с повышенной нагрузкой, и я не знаю, будет ли он доступен к матчу против «Салернитаны» после возобновления сезона. Возможно, он вернётся чуть позже», – заявил Пиоли на пресс-конференции в преддверии поединка с «Фиорентиной», который состоится в воскресенье.

Матч «Салернитана» – «Милан» пройдёт 4 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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