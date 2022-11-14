Ибрагимович – Анчелотти: «Пожалуйста, больше не проси меня одолжить тебе денег, ведь ты и сам богат»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обратился к наставнику мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Во время интервью Che tempo che fa итальянскому специалисту был показан ролик с обращением 41-летнего шведа: «Привет, Карло, поздравляю со всем, чего ты достиг. Мне повезло, что ты был моим тренером, но и тебе повезло меня тренировать. Я также рад, что знаю тебя как человека – и как человек ты даже лучше, чем как тренер. Ты заслужил всё, чего добился. Пожалуйста, больше не проси меня одолжить тебе денег, ведь теперь ты и сам более чем богат», – сказал Ибрагимович, выступавший под руководством Анчелотти во французском «ПСЖ».