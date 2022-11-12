Леау стал самым дорогим игроком Серии А

Португальский нападающий Рафаэл Леау стал самым дорогим игроком в Серии А - его стоимость сейчас оценивается в 85 миллионов евро. Леау опережает серба Душана Влаховича из «Ювентуса», который оценивается в 80 миллионов евро. Это показывают данные известного авторитетного портала Transfermarkt.

Напомним, что Леау перебрался в «Милан» еще в 2019 году, но раскрылся не сразу - его игровые качества стали очевидными в прошлом сезоне, когда он помог «Милану» выиграть чемпионский титул. Выступающий за туринский «Ювентус» Душан Влахович был куплен за 77 миллионов евро у «Фиорентины» прошлой зимой.