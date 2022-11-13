Мальдини: «Наполи» просто невероятен»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини впечатлён выступлениями «Наполи» в нынешнем сезоне.

В сегодняшнем матче против «Фиорентины» «россонери» вырвали победу (2:1) и вышли на второе место, однако отрыв от «Наполи» довольно велик – неаполитанцы уходят на перерыв с 8-очковым заделом.

«Потрясающая победа и отличное завершение 2022 года. Ничья в сегодняшней встрече была бы для нас почти поражением.

Мы набрали всего на два очка меньше, чем на этом же этапе в прошлом году, но «Наполи» показывает просто невероятные результаты, поэтому до первого места пока далеко», – заявил знаменитый экс-защитник.

Свой следующий матч в Серии А «Милан» проведёт 4 января против «Салернитаны».