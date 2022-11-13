Томори прокомментировал непопадание в заявку сборной Англии на ЧМ-2022

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори высказался о победе над «Фиорентиной» и пропуске чемпионата мира.

24-летний футболист играет важную роль в «Милане», но этого оказалось недостаточно для наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, не включившего центрбека в заявку на мундиаль.

«Конечно, я хотел поехать на турнир, каждый мечтает об этом. Я буду продолжать работать и развиваться. Да, я разочарован, но единственный правильный выход – продолжать показывать свою игру, – рассказал в интервью DAZN Томори. Англичанин также поделился мыслями о победе над «Фиорентиной» в воскресном матче Серии А: «Рады, что выиграли перед паузой. Думаю, сегодня мы заслужили три очка. Впереди много игр, мы не сдаёмся и продолжаем верить в лучшее», – сказал защитник.