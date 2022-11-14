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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Мы идём на уровне прошлого года»

14 Ноября 2022 • 04:00 Комментировать
Милан
2:1
Фиорентина
окончен

«Милан» вырвал победу в матче пятнадцатого тура у «Фиорентины», и теперь команда Стефано Пиоли уходит на перерыв с восемью очками дефицита от «Наполи».

Тем не менее, директор клуба Паоло Мальдини считает, что команда идет очень хорошо - по графику прошлого года, когда она выиграла чемпионский титул.

- У нас всего лишь на два очка меньше, чем в прошлом году после пятнадцати туров. Разница, конечно, в том, что вытворяет «Наполи». Мы же более-менее идем, как и в прошлом году, нам не повезло в Кремоне, где мы плохо подготовились к игре. В остальном команде ничего не предъявишь, особенно учитывая плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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