«Интер» и «Милан» сразятся за талантливого форварда «Ред Булл Зальцбурга»

«Интер» и «Милан» нацелились на нападающего «Ред Булл Зальцбурга» Ноа Окафорда, у которого через полтора года истекает контракт. По информации от FC Inter 1908, «нерадзурри» и «россонери» хотят заполучить футболиста уже в январское трансферное окно.

Сам Окафорд не хочет продлевать контракт с «Ред Булл Зальцбургом» и хотел бы уйти на повышение в середине сезона. На счету нападающего уже 10 голов в нынешнем сезоне – среди них мячи в ворота «Милана» и «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Милан» в данный момент опережает «Интер» в турнирной таблице, располагаясь на втором месте. Отрыв между командами составляет три очка.