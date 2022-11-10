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Орлов: «Кокорин так и не реализовал свой талант»

10 Ноября 2022 • 15:46 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
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13.11 20:00

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

По мнению журналиста, 31-летний форвард так и не смог реализовать свой талант.

«Он был очень способным. Об этом говорили и Капелло, и Хиддинк. Ему давали возможности, потому что он очень перспективен. Но формула состоявшегося футболиста — талант плюс умение талантливо тренироваться. Как это делает Роналду. Наверное, и Месси. Он ведь тоже в порядке, несмотря на возраст», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, Кокорин перешёл в «Арис» минувшим летом из «Фиорентины» на правах аренды. Ранее он также выступал за «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Сочи». В текущем сезоне на счету российского форварда четыре гола и две результативные передачи в девяти матчах за кипрский клуб.   

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Геннадий Орлов Александр Кокорин
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