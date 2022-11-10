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Чемпионат Италии. Серия А

Калюлю: Пиоли всегда будет важен для меня

10 Ноября 2022 • 21:53 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
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13.11 20:00

Защитник «Милана» Пьер Калюлю высказался о работе с главным тренером Стефаном Пиоли. Ранее миланский клуб объявил о продлении трудового соглашения с 22-летним футболистом, которое будет рассчитано до лета 2027 года.

Калюлю сказал журналисту Джанлуке ди Марцио о том, что Пиоли является первым тренером, который выпустил его играть в основном составе, поэтому этот человек всегда будет очень важным для него. Пиоли всегда помогает, с ним можно вести диалог на любые темы, добавил игрок.

В текущем сезоне француз принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Пьер Калюлю
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