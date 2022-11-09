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Чемпионат Италии. Серия А

Кака: «Милан» взял правильное направление, мне нравится многолетняя работа, заданная клубом»

09 Ноября 2022 • 21:51 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
1 1.70 X 3.95 2 4.60
13.11 20:00

Чемпион Италии в составе «Милана» Кака высказал своё мнение о нынешнем положении дел в клубе.

Футболист испытывает положительные эмоции по поводу выхода миланской команды в плей-офф Лиги чемпионов. Спортсмен выразил желание посетить домашний поединок с «Тотенхэмом».

«Милан» взял правильное направление, мне нравится многолетняя работа, заданная клубом. Влияние Паоло Мальдини? Не сомневаюсь, что он хорошо делает свою работу. Он очень умный, грамотный и правильный человек», - Цитирует Кака La Gazzetta dello Sport.

«Милан» пробился в 1/8 ЛЧ в группе с «Челси», загребским «Динамо» и «Ред Булл Зальцбург».

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Милан Кака
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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