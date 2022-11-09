Кака: «Милан» взял правильное направление, мне нравится многолетняя работа, заданная клубом»

Чемпион Италии в составе «Милана» Кака высказал своё мнение о нынешнем положении дел в клубе.

Футболист испытывает положительные эмоции по поводу выхода миланской команды в плей-офф Лиги чемпионов. Спортсмен выразил желание посетить домашний поединок с «Тотенхэмом».

«Милан» взял правильное направление, мне нравится многолетняя работа, заданная клубом. Влияние Паоло Мальдини? Не сомневаюсь, что он хорошо делает свою работу. Он очень умный, грамотный и правильный человек», - Цитирует Кака La Gazzetta dello Sport.

«Милан» пробился в 1/8 ЛЧ в группе с «Челси», загребским «Динамо» и «Ред Булл Зальцбург».