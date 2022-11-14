Томори: «Наполи» прекрасен, но мы не сдаёмся»

«Милан» вырвал победу в матче пятнадцатого тура у «Фиорентины», и теперь команда Стефано Пиоли уходит на перерыв с восемью очками дефицита от «Наполи». Это немало, считает защитник команды Фикайо Томори, но он пообещал неаполитанцам непростые денечки во второй половине чемпионата.

- Для нас было важно выиграть после неудачи в Кремоне. Но матч оказался непростым. Хорошо, что выиграли и уходим на перерыв в таком хорошем настроении. Сейчас надо будет чуть отдохнуть. Мы не сдаемся, «Наполи» не стоит считать, что чемпионат уже выигран, хотя они играют крайне мощно. В чемпионате еще немало туров, - цитирует pianetamilan.it.