Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Паоло Мальдини рассказал, чего ему не хватает из своей былой игровой карьеры

10 Ноября 2022 • 04:28 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
1 1.70 X 3.95 2 4.60
13.11 20:00

Знаменитый Паоло Мальдини отыграл почти четверть века - 24 года, и все в составе «Милана». Легендарный футболист рассказал, чего ему не хватает с тех пор, как он завершил карьеру футболиста.

- Больше всего мне не хватает того чувства, тех мурашек, которые пробегают по коже, когда ты выходишь на поле, а стадион переполнен и все болельщики орут, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Сейчас Мальдини является руководителем «Милана», который в прошлом сезоне вернул себе чемпионский титул после одиннадцатилетнего воздержания. В нынешнем сезоне команда идет пока что второй в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торино Торино
Сампдория Сампдория
2
0
1.65 3.75 5.80
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
6
1
1.35 5.60 9.50
Видео
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Салернитана Салернитана
2
1
1.55 4.15 6.10
Видео
10.11.22 в 20:30
Верона Верона
Ювентус Ювентус
3.95 3.55 1.97
Видео
10.11.22 в 22:45
Лацио Лацио
Монца Монца
1.54 4.40 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
04:51 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис посоветовал Дзюбе перейти к Черышеву в «Венецию»
04:37 · Италия. Серия А
Джеко: «Возраст не имеет значения»
04:28 · Италия. Серия А
Паоло Мальдини рассказал, чего ему не хватает из своей былой игровой карьеры
01:42 · Италия. Серия А
Джеко: «Мы сильны, не знаю, почему так низко»
01:38 · Италия. Серия А
Адани: «Беннасер незаменим»
01:32 · Италия. Серия А
Лукаку похвалил Димарко
01:28 · Италия. Серия А
Мотта: «Второй гол пропустили с выдуманного штрафного»
01:22 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Мы остались в игре после пропущенного гола» 1
01:17 · Италия. Серия А
Димарко: «Мы классно отреагировали»
01:11 · Италия. Серия А
Кака вспомнил свой «Золотой мяч» 2007 года
01:09 · Италия. Серия А
Маротта: «Шкриньяр знает себе цену»
01:06 · Италия. Серия А
Кака: «Я попробую прилететь в Италию на матч с «Тоттенхэмом»
00:45 · Италия. Серия А
Моуринью – Абрахаму: «Почему ты не играл так раньше?»
00:43 · Италия. Серия А
«Фиорентина» с трудом победила в матче с «Салернитаной»
00:42 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук помог «Торино» разобраться с «Сампдорией»
Все новости
Рекомендуем