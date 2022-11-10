Паоло Мальдини рассказал, чего ему не хватает из своей былой игровой карьеры

Знаменитый Паоло Мальдини отыграл почти четверть века - 24 года, и все в составе «Милана». Легендарный футболист рассказал, чего ему не хватает с тех пор, как он завершил карьеру футболиста.

- Больше всего мне не хватает того чувства, тех мурашек, которые пробегают по коже, когда ты выходишь на поле, а стадион переполнен и все болельщики орут, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Сейчас Мальдини является руководителем «Милана», который в прошлом сезоне вернул себе чемпионский титул после одиннадцатилетнего воздержания. В нынешнем сезоне команда идет пока что второй в турнирной таблице.