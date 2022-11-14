Итальяно подвёл итог первой части чемпионата

«Милан» вырвал победу в матче пятнадцатого тура у «Фиорентины», и теперь команда Стефано Пиоли уходит на перерыв с восемью очками дефицита от «Наполи». А вот «Фиорентина» оказалась лишь одиннадцатой после пятнадцати туров, на ее счету 19 очков. Наставник команды Винченцо Итальяно расстроен итогами:

- Я огорчен, что мы так низко. Мы делим десятое место, я жду, что после возобновления чемпионата мы начнем прогрессировать. У нас есть потенциал сделать это. Последние шесть матчей провела команда, которая продемонстрировала, что оставила позади сложные времена. Я доволен игрой ребят, - цитирует слова Итальяно pianetamilan.it.