Мальдини: «Ждём Ибрагимовича в январе!»

«Милан» вырвал победу в матче пятнадцатого тура Серии А у «Фиорентины», и теперь команда Стефано Пиоли уходит на перерыв с восемью очками дефицита от «Наполи». Чемпионат Италии возобновится лишь в январе, более чем через полтора месяца, и тогда ожидается возвращение в состав Златана Ибрагимовича, который залечивает тяжелую травму.

Паоло Мальдини, директор «Милана» подтвердил, что футболист вернется в январе, если не случится ничего непредвиденного.

- Он в порядке, ждем возвращения Ибрагимовича в январе, - заявил Мальдини сразу после последнего официального матча «Милана» в 2022 году.