Защитник «Милана» Пьер Калюлю подписал новое долгосрочное соглашение с клубом.

О сделке сообщается на официальном сайте «россонери». Обновлённый договор 22-летнего французского футболиста рассчитан до июня 2027 года. По информации инсайдера Николо Скиры, центральный защитник, также способный сыграть справа, будет зарабатывать порядка 2 млн евро в год.

Пьер Калюлю выступает за «Милан» с момента перехода из дубля французского «Лиона» в 2020 году. На счету игрока два гола и четыре результативные передачи в 75 матчах за команду Стефано Пиоли во всех турнирах. В нынешнем сезоне француз появился на поле десять раз.