«Милан» согласится продать Рафаэла Леау в зимнее трансферное окно, если получит привлекательное предложение.

Руководство «россонери» давно пытается продлить соглашение 23-летнего португальца, но пока безуспешно – стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки. Интерес к нападающему, по слухам, проявляют многочисленные гранды европейского футбола. Как информирует Calciomercato, в январе «Милан» запросит за своего лидера не менее 100 млн евро, если тот всё же решит уйти.

Рафаэл Леау провёл 19 матчей в нынешнем сезоне, отметившись шестью голами и девятью результативными передачами.