Пиоли поделился мнением о паузе на чемпионат мира

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался о паузе на чемпионат мира – 2022, который пройдет в Катаре.

«Работать после ЧМ будет тяжело, потому что это будет первый раз. У «Милана» уедут 6-7 человек, поэтому не будет полноценного управления над командой. У футболистов будет очень мало времени, чтобы восстановиться», — цитирует Пиоли журналист Джанлука ди Марцио.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 30 набранных очков после 14 туров. Лидирует в чемпионате «Наполи», у которого 38 зачетных баллов.

Напомним, чемпионат мира 2022 года стартует уже 20 ноября.