Мальдини: «Непростое время для де Кетеларе»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мыслями о Шарле де Кетеларе, который не может адаптироваться в Италии.

21-летний бельгиец был подписан летом из «Брюгге» за 32 млн евро, но пока не оправдывает ожиданий.

«Непростой момент для де Кетеларе, но его можно понять – он попал в совершенно другую среду. Однако его контракт с «Миланом» рассчитан на пять лет, а не на пять месяцев. Мы доверяем ему и верим, что в будущем он покажет себя. Это требует времени», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо технического директора «россонери».

Шарль де Кетеларе принял участие в 18 матчах «Милана», отметившись всего одной результативной передачей.