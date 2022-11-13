«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря автоголу на 90-й минуте

В 15-м туре чемпионата Италии «Милан» играл против «Фиорентины» и не имел ощутимого перевеса. В одной из первых атак Рафаэл Леау прорвался по центру в штрафную и поразил самый угол ворот. Вскоре Кристиано Бираги зарядил в каркас ворот «россонери». Гости добились своего в середине первого тайма, когда Антонин Барак отличился с центра штрафной. Браим Диас на 45-й минуте перебросил голкипера, но защитник вынес мяч с линии ворот. На 51-й минуте Оливье Жиру едва не забил, но голкипер перевел мяч в штангу. Как ни старался «Милан», но не смог вырвать победу до 90-й минуты. Перед свистом Астер Вранкс подал к воротам, и мяч оказался в сетке от Николы Миленковича - 2:1.

Чемпионы вышли на чистое второе место, «фиалки» - десятые.