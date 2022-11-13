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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря автоголу на 90-й минуте

13 Ноября 2022 • 22:01 Комментировать
Милан
2:1
Фиорентина
окончен

В 15-м туре чемпионата Италии «Милан» играл против «Фиорентины» и не имел ощутимого перевеса. В одной из первых атак Рафаэл Леау прорвался по центру в штрафную и поразил самый угол ворот. Вскоре Кристиано Бираги зарядил в каркас ворот «россонери». Гости добились своего в середине первого тайма, когда Антонин Барак отличился с центра штрафной. Браим Диас на 45-й минуте перебросил голкипера, но защитник вынес мяч с линии ворот. На 51-й минуте Оливье Жиру едва не забил, но голкипер перевел мяч в штангу. Как ни старался «Милан», но не смог вырвать победу до 90-й минуты. Перед свистом Астер Вранкс подал к воротам, и мяч оказался в сетке от Николы Миленковича - 2:1.

Чемпионы вышли на чистое второе место, «фиалки» - десятые.

Протокол игры  
Милан2:1Фиорентина
(1:0) Леау Рафаэл2'  
  28'Барак Антонин (1:1)
(2:1) Миленкович Никола90'  
Татарушану ЧиприанКалюлю ПьерТиау Малик 56' (Дест Серджиньо ( 56') Томори ФикайоТео ЭрнандесБеннасер ИсмаэльТонали Сандро 86' (Ребич Анте ( 86') Диас Браим  21' 55' (Ориги Дивок ( 55') Крунич Раде 75' (Вранкс Астер ( 75') Леау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Бакайоко ТьемуэБалло-Туре ФодеКьяер СимонПобега ТоммазоАдли ЯсинЮнгдал АндреасДе Кетеларе ШарльМиранте Антонио
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон 18' (Венути Лоренцо ( 18') Миленкович НиколаРоша Игор IIБираги КристианоАмрабат СофьянМандрагора Роландо  63' 66' (Дункан Альфред ( 66') Иконе ЖонатанБарак Антонин  49' 75' (Куаме Кристиан ( 75') Сапонара Риккардо  50' 75' (Терзич Алекса ( 75') Кабрал Артур 66' (Йович Лука ( 66'  74')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаМартинес Лукас IIГоллини ПьерлуиджиБонавентура ДжакомоБьянко АлессандроМале Юссеф
13 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина
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