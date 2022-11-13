«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря автоголу на 90-й минуте

В 15-м туре чемпионата Италии «Милан» играл против «Фиорентины» и не имел ощутимого перевеса. В одной из первых атак Рафаэл Леау прорвался по центру в штрафную и поразил самый угол ворот. Вскоре Кристиано Бираги зарядил в каркас ворот «россонери». Гости добились своего в середине первого тайма, когда Антонин Барак отличился с центра штрафной. Браим Диас на 45-й минуте перебросил голкипера, но защитник вынес мяч с линии ворот. На 51-й минуте Оливье Жиру едва не забил, но голкипер перевел мяч в штангу. Как ни старался «Милан», но не смог вырвать победу до 90-й минуты. Перед свистом Астер Вранкс подал к воротам, и мяч оказался в сетке от Николы Миленковича - 2:1.
Чемпионы вышли на чистое второе место, «фиалки» - десятые.
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл2'
|28'Барак Антонин (1:1)
|(2:1) Миленкович Никола90'
Татарушану Чиприан•Калюлю Пьер•Тиау Малик56' (Дест Серджиньо (56') •Томори Фикайо•Тео Эрнандес•Беннасер Исмаэль•Тонали Сандро86' (Ребич Анте (86') •Диас Браим 21'55' (Ориги Дивок (55') •Крунич Раде75' (Вранкс Астер (75') •Леау Рафаэл•Жиру Оливье
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон18' (Венути Лоренцо (18') •Миленкович Никола•Роша Игор II•Бираги Кристиано•Амрабат Софьян•Мандрагора Роландо 63'66' (Дункан Альфред (66') •Иконе Жонатан•Барак Антонин 49'75' (Куаме Кристиан (75') •Сапонара Риккардо 50'75' (Терзич Алекса (75') •Кабрал Артур66' (Йович Лука (66') 74'
13 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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