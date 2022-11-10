Тонали расчувствовался после поздравлений Мальдини: «Спасибо ребята»

Директор «Милана» Паоло Мальдини взял за обычай поздравлять отдельно каждого игрока с юбилейными матчами за клуб, и сегодня он решил сделать это с полузащитником Сандро Тонали, который сыграл свой сотый матч за «Милан» против «Кремонезе».

- Сто матчей за «Милан» - это для человека, болеющего за «Милан» с детства, огромное достижение. Поздравляю, - заявил Мальдини, обнимая Тонали.

- Спасибо ребята. Я благодарен всей команде, тренеру и штабу команды, потому что пока что у нас все складывается прекрасно, надо еще только выиграть у «Фиорентины», - цитирует слова Сандро Тонали pianetamilan.it.