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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали расчувствовался после поздравлений Мальдини: «Спасибо ребята»

10 Ноября 2022 • 23:25 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
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13.11 20:00

Директор «Милана» Паоло Мальдини взял за обычай поздравлять отдельно каждого игрока с юбилейными матчами за клуб, и сегодня он решил сделать это с полузащитником Сандро Тонали, который сыграл свой сотый матч за «Милан» против «Кремонезе».

- Сто матчей за «Милан» - это для человека, болеющего за «Милан» с детства, огромное достижение. Поздравляю, - заявил Мальдини, обнимая Тонали.

- Спасибо ребята. Я благодарен всей команде, тренеру и штабу команды, потому что пока что у нас все складывается прекрасно, надо еще только выиграть у «Фиорентины», - цитирует слова Сандро Тонали pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Сандро Тонали
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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