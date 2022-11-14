Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Я видел, как команда поставила «Милан» в тупик в первом тайме»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче против «Милана» (1:2).

«Мне нечего сказать об этих случаях [по ходу матча были вопросы к судейству], потому что я не хочу очернить выдающееся выступление парней. Я видел, как команда поставила «Милан» в тупик в первом тайме, а во втором тайме у нас были явные великолепные возможности», - сказал Итальяно в эфире DAZN.

Данное поражение зафиксировало десятое место «Фиорентины» в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» же, добыв три очка, теперь располагается на второй позиции аккурат между лидирующим «Наполи» и идущим третьим «Ювентусом».