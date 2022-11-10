Пиоли: «Молодые игроки не получают места в составе только из-за возраста»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, каков его подход в работе с молодыми футболистами.

«На тренировках для меня не имеет значения, сколько лет игрокам. Молодой футболист должен пробиваться в состав наравне с остальными и выигрывать конкуренцию, если он хочет играть в основе. Молодым нужны правильные примеры, и мы всегда старались влиять на них положительно», – заявил Пиоли, которого цитирует TMW.

В прошлом сезоне «Милан» впервые за 11 лет завоевал чемпионство Серии А, играя, как считает сам Пиоли, очень молодым составом. На данный момент «россонери» занимают вторую строчку в турнирной таблице.