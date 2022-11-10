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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Молодые игроки не получают места в составе только из-за возраста»

10 Ноября 2022 • 22:00 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
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13.11 20:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, каков его подход в работе с молодыми футболистами.

«На тренировках для меня не имеет значения, сколько лет игрокам. Молодой футболист должен пробиваться в состав наравне с остальными и выигрывать конкуренцию, если он хочет играть в основе. Молодым нужны правильные примеры, и мы всегда старались влиять на них положительно», – заявил Пиоли, которого цитирует TMW.

В прошлом сезоне «Милан» впервые за 11 лет завоевал чемпионство Серии А, играя, как считает сам Пиоли, очень молодым составом. На данный момент «россонери» занимают вторую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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