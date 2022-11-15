Кассано: «Милан» снова показал характер»

«Милан» вырвал победу в матче пятнадцатого тура у «Фиорентины», и теперь команда Стефано Пиоли уходит на перерыв с восемью очками дефицита от «Наполи». Характер «Милана» похвалил Антонио Кассано, бывший нападающий внимательно следил за игрой, после чего поделился своими мыслями.

- «Милан» нашел путь к голу невзирая на все сомнения и тяготы. «Фиорентина» могла отыграться, но Томори спас. Это был прекрасный матч. «Милан» остается командой, которая не умирает и которая сражается до конца. Прекрасная победа перед перерывом, - написал бывший «трудный ребенок» итальянского футбола в своей социальной сети.