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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали: «Не очень доволен тем, как прошла первая часть чемпионата»

14 Ноября 2022 • 06:27 Комментировать
Милан
2:1
Фиорентина
окончен

«Милан» вырвал победу в матче пятнадцатого тура у «Фиорентины», и теперь команда Стефано Пиоли уходит на перерыв с восемью очками дефицита от «Наполи». Тем не менее, Сандро Тонали не очень доволен итогами первой половины сезона, ведь «Милан» все-таки выступает с позиций чемпиона Италии.

- Победа - это хороший способ закончить год, но я не могу сказать, что все первые пятнадцать матчей сложились так, как мы хотели. Так что трудно назвать нынешнюю ситуацию удовлетворительной, но сегодня мы хотели три очка и мы получили их, спасибо нашим болельщикам, вдохновлявшим нас идти вперед, - цитирует Тонали pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Сандро Тонали
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