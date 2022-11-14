Мальдини: «У нас пятилетний контракт с де Кетеларе»

Адаптация бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе затягивается, давление на него растет, но Паоло Мальдини не сомневается в том, что бельгиец подтянется и начнет показывать, за что он стал самым дорогим приобретением «Милана» за все время нахождения Стефано Пиоли у руля клуба.

- Да, он сейчас страдает, он оказался в совершенно другой обстановке, нежели ранее. Но у нас с Шарлем пятилетний контракт. Мы можем подождать, как можем подождать и с Ориги. У них есть все, чтобы стать ключевыми игроками. Есть очень много игроков, которые не сразу поняли, как надо играть в «Милане», - цитирует Мальдини pianetamilan.it.