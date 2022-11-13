Ровно 21 год назад Анчелотти дебютировал в качестве тренера «Милана»

Ровно 21 год назад у руля «Милана» дебютировал один из лучших тренеров за всю историю клуба - Карло Анчелотти. Это случилось 13 ноября 2001 года в матче против «Перуджи» Серсе Косми. Филиппо Индзаги забил два мяча, плюс еще автогол Сольяно - и «Милан» одержал крупную победу.

Карло проработал в «Милане» почти восемь лет - его последним матчем у руля команды стал поединок с «Фиорентиной», в котором «Милан» победил со счетом 2:0. Любопытно, что в этот момент «Милан» играет как раз с «Фиорентиной».

Матч пятнадцатого тура итальянского чемпионата между «Миланом» и «Фиорентиной» начался в 20 часов по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.