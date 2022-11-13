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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру поблагодарил «Милан» за то, что попал на чемпионат мира

13 Ноября 2022 • 20:43 Комментировать
Милан
1:1
Фиорентина
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перерыв

Нападающий Оливье Жиру попал в состав французской сборной на чемпионат мира, который начнется уже через неделю в Катаре. Как пояснил сам Жиру, он очень благодарен за это «Милану», в составе которого смог раскрыться в полной мере.

- Это было моей целью - сыграть на третьем чемпионате мира. Мы хотим защитить свой трофей. Я горжусь вызовом. Все получилось благодаря «Милану», моим матчам за клуб. Спасибо за это, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Матч пятнадцатого тура итальянского чемпионата между «Миланом» и «Фиорентиной» начался в 20 часов по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте

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Милан Сборная Франции Оливье Жиру
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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