Паццини: «Милан» набрал четыре очка за три матча, а «Наполи» - 9, вот и вся разница»

Бывший игрок «Милана» Джампаоло Паццини, выступавший за клуб с 2012 по 2015 год, считает, что «Милан» не в состоянии держать темп «Наполи» в текущем сезоне - во всяком случае, пока что. В прошлом сезоне «Милан» выиграл чемпионат, в то время как «Наполи» закончил чемпионат лишь третьим.

- Против таких команд, как «Кремонезе», не так и просто играть. В последних трех турах «Наполи» набрал девять очков, а «Милан» - 4. Это большая разница, плюс еще и победа «Наполи» в личном матче ранее. Возможно, «Милан» оставил слишком много сил для успеха в Лиге чемпионов, в то время как «Наполи» гарантировал себе место там заблаговременно, - цитирует Паццини pianetamilan.it.



