Агент де Кетеларе: «Давайте без сравнений с Кака»

Бельгийский новобранец «Милана» Шарль де Кетеларе переживает не лучшие времена - «Милан» потратил на него 32 миллиона евро, Стефано Пиоли очень хотел его, но пока толку с де Кетеларе мало. Сравнения с Кака, звучавшие поначалу, сейчас произносятся уже, скорее, в ироничной манере. Агент футболиста Том де Мюль попросил общественность не нервировать своего подопечного дальнейшими сравнениями с бывшим обладателем «Золотого мяча».

- Рикардо - феномен, но сравнения с ним создают дополнительное давление. Оно сейчас ни к чему. Мы знаем, что Пиоли и руководство клуба готовы подождать. Они верят в Шарля, - цитирует слова де Мюля pianetamilan.it. икард