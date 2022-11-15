Мальдини: «Конечно, мы не отказываемся от намерения выиграть чемпионат»

«Милан» вырвал победу в матче пятнадцатого тура у «Фиорентины», и теперь команда Стефано Пиоли уходит на перерыв с восемью очками дефицита от «Наполи». Директор клуба, Паоло Мальдини, дал понять, что очковый дефицит не означает, что его команда уже отказалась от мысли о борьбе за титул.

- Если бы мы не выиграли у «Фиорентины», то разговор был бы чуть другим. Но мы все--таки выиграли, несмотря на не самую гармоничную игру, благодаря воле к победе. Конечно, мы продолжаем верить в Скудетто. В прошлом году мы в какой-то момент уступали семь очков, но выиграли, - цитирует Мальдини pianetamilan.it.