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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Конечно, мы не отказываемся от намерения выиграть чемпионат»

15 Ноября 2022 • 05:51 Комментировать
Милан
2:1
Фиорентина
окончен

«Милан» вырвал победу в матче пятнадцатого тура у «Фиорентины», и теперь команда Стефано Пиоли уходит на перерыв с восемью очками дефицита от «Наполи». Директор клуба, Паоло Мальдини, дал понять, что очковый дефицит не означает, что его команда уже отказалась от мысли о борьбе за титул.

- Если бы мы не выиграли у «Фиорентины», то разговор был бы чуть другим. Но мы все--таки выиграли, несмотря на не самую гармоничную игру, благодаря воле к победе. Конечно, мы продолжаем верить в Скудетто. В прошлом году мы в какой-то момент уступали семь очков, но выиграли, - цитирует Мальдини pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Паоло Мальдини
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