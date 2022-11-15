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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали: «Великолепный 2022 год, спасибо!»

15 Ноября 2022 • 03:31 Комментировать
Милан
2:1
Фиорентина
окончен

Несмотря на то, что полузащитник «Милана» Сандро Тонали не вполне доволен тем, как прошла для «Милана» первая половина нынешнего сезона, он высоко ценит достижения команды по ходу календарного года, а именно - весенний успех в чемпионате Италии, ставший для «Милана» первым после одиннадцатилетнего воздержания. Тонали поделился своими мыслями по этому поводу:

- Это был великолепный 2022 год. Спасибо, Сан-Сиро, - написал игрок в социальных сетях.

На данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, а также он пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сандро Тонали
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